Россияне оказались недовольны своей зарплатой

«Известия»: Более 40 процентов россиян оказались недовольны своей зарплатой

Уровень заработной платы остается главным источником недовольства россиян, такой вариант выбрал 41 процент работающих. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса заботы о благополучии сотрудников «Просебя» (входит в Группу «Ренессанс страхование») и Фонда «Общественное мнение», пишут «Известия».

Реже недовольство касается эффективности организации рабочих процессов (35 процентов) и отсутствия возможностей для профессионального развития (27 процентов).

При этом среди моментов, вызывающих наибольшее удовлетворение, респонденты чаще всего называли атмосферу в коллективе (96 процентов), условия рабочего места (89 процентов) и занимаемую должность (88 процентов).

В личной жизни россиянам тоже чаще всего не хватает денег (35 процентов выделили этот фактор среди негативных), они недовольны состоянием здоровья (28 процентов) и экологией в регионе проживания (26 процентов). В качестве положительных обстоятельств опрошенные указывают отношения с друзьями и близкими родственниками (93 и 90 процентов).

Отдельно исследование показало, что 57 процентов россиян за последний месяц столкнулись со стрессовыми ситуациями, а более трети испытывают стресс постоянно. Чаще всего причиной стресса называют измотанность, то есть частый или постоянный упадок сил.

Ранее глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин заявил, что в минувшем году среднемесячная заработная плата российских врачей в системе ОМС составила 147 тысяч рублей. Председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников указал, что не представляет, о чем идет речь, потому что реальная зарплата врачей даже близко не доходит до такого уровня.