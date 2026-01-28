Среднемесячную зарплату российского врача подсчитали

ФФОМС: Среднемесячная зарплата врачей в сфере ОМС составила 147 тысяч рублей

В минувшем году среднемесячная заработная плата российских врачей в системе обязательного медицинского страхования составила 147 тысяч рублей. Об этом заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин. Его процитировало ТАСС.

Если сравнивать с 2024 годом, то рост оценивается в 12,1 процента. Что касается зарплаты среднего медицинского персонала, то она выросла на 12,7 процента и достигла 71 230 рублей. На аналогичный процент увеличились суммы, получаемые младшим медперсоналом, чья среднемесячная зарплата составила 60 460 рублей.

Баланин заверил, что рост заработной платы медицинских работников имел место во всех субъектах России.

В апреле прошлого года сообщалось, что в России именно врачи оказались самой дефицитной профессией. По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, главная причина нехватки докторов — это низкая зарплата. Человеку, получившему диплом, нужно работать несколько лет, прежде чем он сможет рассчитывать даже на невысокий средний заработок.