Экономист назвал главную причину дефицита врачей в России

Профессор Сафонов: России не хватает 33 тысяч врачей и 63 тысяч медсестер

В апреле в России самой дефицитной профессией оказались врачи. Это выяснили эксперты сервиса hh.ru. Их выводы процитировала «Комсомольская правда».

Рядом с медиками в этом списке расположились дворники, продавцы, повара, токари, фрезеровщики и шлифовщики. Комментируя газете эту ситуацию, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что главная причина нехватки врачей в РФ — это низкая зарплата. Человеку, получившему диплом, нужно работать несколько лет, прежде чем он сможет рассчитывать даже на невысокий средний заработок. Сафонов напомнил, что, по данным Минздрава, дефицит врачей оценивается в 33 тысячи, а медсестер — в 63 тысячи.

Кроме того, он призвал не забывать, что, помимо основной нагрузки, от врача часто требуют выполнять много бумажной работы. Этим, по правилам, должны заниматься медицинские сестры, однако их часто не хватает и с бумагами приходится возиться доктору.

Низкой заработной платой он объяснил также и дефицит дворников, продавцов и пекарей. Раньше низкооплачиваемые места занимали мигранты, но сейчас они или переехали, или подались в курьеры, где оклады намного выше.

Что касается нехватки рабочих, то многих не привлекает такой вид деятельности, который считается непрестижным. Не помогают порой даже высокие оклады.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что за январь-февраль 2025 года в России зафиксировали серьезное понижение уровня безработицы, которая упала до исторического минимума в 2,4 процента.