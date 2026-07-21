В правительстве заявили о стабилизации топливного рынка

Новак: Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты

Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его цитирует РИА Новости

По итогам совещания в правительстве по ситуации на рынке топлива Новак отметил, что меры по запрету экспорта нефтепродуктов, насыщению рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов дали свой результат.

Во многих регионах уже снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди. «Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами», — отметил вице-премьер.

По словам Новака, сейчас власти уделяют особое внимание снабжению топливом именно аграриев, так как в России началась уборочная кампания.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 15 дел против нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. По признакам нарушения антимонопольного законодательства хозяйствующим субъектам выданы 38 предупреждений. Так, например, ООО «Петросервис» уличили в повышении цены на дизельное топливо при поставке аграриям. Компании нужно принять меры по снижению стоимости горючего и приведению его к экономически обоснованному уровню.