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13:46, 21 июля 2026Экономика

В правительстве заявили о стабилизации топливного рынка

Новак: Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты
Вячеслав Агапов

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результаты. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его цитирует РИА Новости

По итогам совещания в правительстве по ситуации на рынке топлива Новак отметил, что меры по запрету экспорта нефтепродуктов, насыщению рынка за счет импорта, а также увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов дали свой результат.

Во многих регионах уже снимаются ограничения, растет число работающих заправок и уменьшаются очереди. «Конечно, в отдельных регионах сегодня сохраняется напряженная ситуация, и в ручном, точечном режиме сегодня с компаниями обсуждали, как наполнить эти регионы нефтепродуктами», — отметил вице-премьер.

По словам Новака, сейчас власти уделяют особое внимание снабжению топливом именно аграриев, так как в России началась уборочная кампания.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 15 дел против нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. По признакам нарушения антимонопольного законодательства хозяйствующим субъектам выданы 38 предупреждений. Так, например, ООО «Петросервис» уличили в повышении цены на дизельное топливо при поставке аграриям. Компании нужно принять меры по снижению стоимости горючего и приведению его к экономически обоснованному уровню.

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