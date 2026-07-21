Политолог Дудаков связал приезд главы ФБР Пателя в Россию с «Рашагейтом»

Приезд главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя в Россию может быть связан с так называемым «Рашагейтом» — крупным скандалом и циклом расследований о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы в США 2016 года. Такое предположение озвучил политолог-американист Малек Дудаков в беседе с News.ru.

«Патель долгое время боролся с "Рашагейтом" — выдуманной демократами историей о связях [президента США] Дональда Трампа с Россией. Возможно, именно в этом контексте директор ФБР хотел бы приехать к нам, чтобы снова убедиться в отсутствии этого сговора, получить дополнительные факты и доказательства и использовать их в рамках внутриамериканской политики», — прокомментировал ситуацию политолог.

Дудаков также отметил, что подобные визиты крайне редки для главы ФБР, поскольку ведомство традиционно занимается исключительно внутренними делами, а не международными контактами.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что визит Пателя может быть связан с вопросами кибербезопасности и безопасности в целом. По ее словам, несмотря на обвинения со стороны США в адрес России, у двух стран есть общие цели — не допустить мировые катаклизмы на почве этих проблем.