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11:03, 21 июля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме назвали возможные цели визита главы ФБР в Россию

Депутат Журова: Целью приезда главы ФБР в Россию может быть вопрос безопасности
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Россия продолжает общаться с США по ряду важных вопросов, в том числе касающихся общемировой и кибербезопасности, рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом депутат сообщила в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель планирует посетить Россию в середине октября. Глава американского ведомства планирует посетить Москву и Санкт-Петербург.

По мнению депутата, визит Пателя в Россию может быть связан с вопросами кибербезопасности и безопасности в целом. По ее словам, несмотря на обвинения со стороны США в адрес России, у двух стран есть общие цели — не допустить мировые катаклизмы на почве этих проблем.

«Это борьба с мировыми хакерами, которые вредят всем, не только американцам или россиянам. То есть существуют такие вещи, которые нам нужно решать вместе. Поэтому и приезд таких высокопоставленных чиновников, в том числе американцев, говорит о том, что тема безопасности все-таки стоит над схваткой, над спорами и разногласиями между друг другом. Она все равно остается общей», — объяснила парламентарий.

Журова отметила, что визит в середине октября не является для американского менталитета дальним планированием. По ее словам, в этом нет ничего подозрительного, потому как даже о повседневных встречах в США простые граждане могут договариваться минимум за месяц.

Ранее Кэш Патель заявил о том, что Россия взламывает аккаунты американских чиновников и военных в мессенджере Signal. По его словам, данная кампания якобы направлена против лиц, представляющих высокую разведывательную ценность, среди которых действующие и бывшие официальные лица США, военнослужащие, политики и журналисты.

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