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07:30, 8 июля 2026Путешествия

Жившие 20 лет в Германии россияне приехали на родину и удивились супермаркетам у дома

Алина Черненко

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Семья россиян, жившая 20 лет в Германии, приехала на родину и удивилась нескольким вещам. Своими впечатлениями они поделились с автором тревел-блога «Путешествия с фотокамерой» Еленой Лисейкиной на платформе «Дзен».

В частности, соотечественники отметили, что дворы в Москве стали похожи на небольшие парки. На местах, где раньше были гаражи, появились детские площадки, дорожки для прогулок, спортивные зоны, лавочки и аккуратные газоны. «По их словам, в памяти остались совсем другие дворы. Асфальт, несколько ржавых качелей и гаражные кооперативы вдоль домов», — написала блогерша.

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Собеседников автора публикации также удивил выбор продуктов в супермаркетах у дома. Они ожидали увидеть скромный ассортимент, а не полки, перед которыми иногда трудно принять решение. «Сыры, крупы, чай, сладости, бытовая химия, косметика, готовая еда, фермерские продукты, детские товары. Много российских марок, много импортных, много новых названий, которых они раньше не знали», — рассказала Лисейкина.

Кроме того, жившие в Европе россияне не привыкли к быстрым сервисам доставки, государственным услугам и банкам в телефоне. Также их поразило количество кафе, причем не только в Москве.

Помимо этого, соотечественники признались, что неожиданно трудно стало спокойно ходить по тротуарам из-за большого количества электросамокатов и курьеров на электровелосипедах.

«Странное ощущение. Город стал намного удобнее для пешеходов, но сами пешеходы почему-то уже не чувствуют себя здесь полными хозяевами», — процитировала своего знакомого автор.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о некоторых бытовых привычках немцев, которые помогают экономить. Например, они отапливают только те комнаты в своих домах, в которых живут.

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