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07:20, 8 июля 2026Спорт

На Украине оценили решение МОК вернуть российских спортсменов

НОК Украины призвал МОК пересмотреть решение об отмене санкций против России
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине оценили решение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Об этом сообщает сайт Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

НОК Украины призвал МОК пересмотреть решение об отмене санкций против России. В своем заявлении комитет выразил «категорическое несогласие с решением Исполнительного совета Международного олимпийского комитета». Его назвали «преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств, которые остаются неизменными».

Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.

Ранее в Международной федерации футбола (ФИФА) ответили на вопрос о допуске сборной России. Организация дополнительно обсудит этот вопрос. «ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принимать дальнейшие шаги в координации с заинтересованными сторонами», — говорится в ее заявлении.

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