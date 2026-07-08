В Австрии оценили разговоры о вступлении страны в НАТО

Аналитик Поппель назвал абсурдными разговоры о вступлении Австрии в НАТО

Геополитический аналитик Патрик Поппель прокомментировал дискуссию вокруг возможного вступления Австрии в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Поппель оценил разговоры о вступлении страны в НАТО и назвал их абсурдными. По его словам, граждане страны находятся во власти политической элиты, цели которой отличаются от интересов граждан.

«Большинство граждан выступает за сохранение нейтралитета, тогда как политическая элита по-прежнему даже считает возможным вступление в НАТО. Это абсурд, полный абсурд», — подчеркнул он.

Ранее австрийский независимый политический обозреватель, сооснователь института BRENNUS Ульрике Рейснер оценила в интервью «Ленте.ру» вероятность вступления страны в НАТО. По ее мнению, австрийское общество по-прежнему позитивно относится к нейтралитету.