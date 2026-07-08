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07:25, 8 июля 2026Мир

В Австрии оценили разговоры о вступлении страны в НАТО

Аналитик Поппель назвал абсурдными разговоры о вступлении Австрии в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Геополитический аналитик Патрик Поппель прокомментировал дискуссию вокруг возможного вступления Австрии в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Поппель оценил разговоры о вступлении страны в НАТО и назвал их абсурдными. По его словам, граждане страны находятся во власти политической элиты, цели которой отличаются от интересов граждан.

«Большинство граждан выступает за сохранение нейтралитета, тогда как политическая элита по-прежнему даже считает возможным вступление в НАТО. Это абсурд, полный абсурд», — подчеркнул он.

Ранее австрийский независимый политический обозреватель, сооснователь института BRENNUS Ульрике Рейснер оценила в интервью «Ленте.ру» вероятность вступления страны в НАТО. По ее мнению, австрийское общество по-прежнему позитивно относится к нейтралитету.

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