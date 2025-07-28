В Австрии оценили вероятность вступления в НАТО

Политолог Рейснер: Австрия перенимает стандарты НАТО, но не вступит в альянс

Австрия вряд ли вступит в НАТО, несмотря на то что она частично перенимает стандарты альянса. Об этом заявила независимый политический обозреватель, сооснователь института BRENNUS Ульрике Рейснер в интервью «Ленте.ру».

«Большинство австрийцев не считают необходимым отказываться от нейтралитета. Австрийское общество по-прежнему воспринимает нейтралитет как позитивное явление, важное для страны», — отметила Рейснер.

При этом политолог обратила внимание на тот факт, что Австрия «уже переняла множество стандартов НАТО», несмотря на то что она формально не состоит ни в одном военном альянсе. В качестве примера она привела совместные военные учения Австрии и стран НАТО, проходящие под «негласной эгидой» военного блока.

27 июля министр иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер заявила, что Вена открыта к обсуждению членства страны в НАТО из-за внешней политики России и ситуации в сфере международной безопасности.