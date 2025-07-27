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12:43, 27 июля 2025Мир

Австрия заявила о готовности вступить в НАТО из-за России

Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер: Вена открыта к обсуждению членства в НАТО
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Беате Майнль-Райзингер

Беате Майнль-Райзингер. Фото: Mike Segar / Reuters

Вена открыта к обсуждению членства страны в НАТО из-за внешней политики России и ситуации в сфере международной безопасности. Об этом в интервью для Welt заявила глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер.

«Один лишь нейтралитет нас не защитит. Австрию на фоне все более неопределенной ситуации в сфере глобальной безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в нашу оборону», — сказала дипломат.

Она добавила, что хотя вступление Австрии в альянс не поддерживают ни избиратели, ни законодатели, дискуссия о членстве в НАТО необходима для страны.

Ранее бывший глава аналитического подразделения по России в Центральном разведывательном управлении США Джордж Биб заявил, что для урегулирования украинского кризиса необходимы гарантии неприсоединения Украины к НАТО.

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