Австрия заявила о готовности вступить в НАТО из-за России

Глава МИД Австрии Майнль-Райзингер: Вена открыта к обсуждению членства в НАТО

Вена открыта к обсуждению членства страны в НАТО из-за внешней политики России и ситуации в сфере международной безопасности. Об этом в интервью для Welt заявила глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер.

«Один лишь нейтралитет нас не защитит. Австрию на фоне все более неопределенной ситуации в сфере глобальной безопасности и все более агрессивной России защищают инвестиции в нашу оборону», — сказала дипломат.

Она добавила, что хотя вступление Австрии в альянс не поддерживают ни избиратели, ни законодатели, дискуссия о членстве в НАТО необходима для страны.

Ранее бывший глава аналитического подразделения по России в Центральном разведывательном управлении США Джордж Биб заявил, что для урегулирования украинского кризиса необходимы гарантии неприсоединения Украины к НАТО.