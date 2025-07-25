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15:24, 25 июля 2025Мир

В США назвали условия достижения мира на Украине

Экс-глава отдела ЦРУ Биб призвал гарантировать неприсоединение Украины к НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Для урегулирования украинского кризиса необходимы гарантии неприсоединения Украины к НАТО. Об этом в статье для издания Responsible Statecraft пишет бывший глава аналитического подразделения по России в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США Джордж Биб.

По словам аналитика, для достижения успеха в разрешении конфликта президенту США Дональду Трампу необходимо переориентироваться на геополитический конфликт, лежащий в основе противостояния России и Запада. «Одним из элементов должны быть конкретные гарантии того, что Украина не будет входить в НАТО, а силы стран-членов НАТО не будут находиться на территории Украины. В обмен на эти гарантии Трамп должен настоять на том, чтобы Россия официально закрепила свою поддержку членства Украины в Европейском союзе», — считает эксперт.

По мнению Биба, взаимный компромисс оставил бы Украину в военном отношении нейтральной, но политически и экономически связанной с Западом. Эксперт отметил, что постепенная интеграция Украины в Европейский союз (ЕС) также ответила бы на требования Москвы к Киеву обеспечить правовую защиту языковых и религиозных меньшинств.

«Переговоры с Россией по таким вопросам стали бы оскорблением внутреннего суверенитета Украины; гораздо более приемлемым для Киева было бы рассмотрение их как одного из условий процесса вступления в ЕС», — пояснил Биб.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что Вашингтон призывает Россию и Украину к продолжению прямых переговоров для полного прекращения огня и достижения мира. По его словам, США продолжают содействовать прямым переговорам между странами.

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