США призвали Россию и Украину к продолжению переговоров для достижения мира

Госдеп призвал Россию и Украину к продолжению переговоров для достижения мира

Вашингтон призывает РФ и Украину к продолжению прямых переговоров для полного прекращения огня и достижения мира. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт, пишет ТАСС.

По его словам, США продолжают содействовать прямым переговорам между странами. «Мы поддерживаем продолжающиеся призывы к полному и безусловному прекращению огня», — подчеркнул он.

Как указал Пиготт, Вашингтон приветствует новость о том, что Россия и Украина договорились о дальнейшем обмене заключенными.

Ранее Россия и Украина завершили встречу в Стамбуле. Они договорились об обмене военными и гражданскими.