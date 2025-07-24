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22:12, 24 июля 2025Мир

США призвали Россию и Украину к продолжению переговоров для достижения мира

Госдеп призвал Россию и Украину к продолжению переговоров для достижения мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Вашингтон призывает РФ и Украину к продолжению прямых переговоров для полного прекращения огня и достижения мира. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт, пишет ТАСС.

По его словам, США продолжают содействовать прямым переговорам между странами. «Мы поддерживаем продолжающиеся призывы к полному и безусловному прекращению огня», — подчеркнул он.

Как указал Пиготт, Вашингтон приветствует новость о том, что Россия и Украина договорились о дальнейшем обмене заключенными.

Ранее Россия и Украина завершили встречу в Стамбуле. Они договорились об обмене военными и гражданскими.

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