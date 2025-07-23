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21:21, 23 июля 2025Мир

Переговоры России и Украины завершились

ТАСС: Переговоры России и Украины завершились
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Россия и Украина завершили переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил источник ТАСС.

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20:30 по московскому времени во Дворце Чираган и продлился порядка 40 минут.

Кроме того, собеседник агентства уточнил, что встреча Москвы и Киева, посвященная урегулированию конфликта на Украине, завершится в среду, 23 июля, и не будет продолжена в четверг.

«Раунд завершен, продолжения не будет», — сказал он.

Ранее стало известно, что главы делегаций России и Украины на переговорах Владимир Мединский и Рустем Умеров проводили встречу тет-а-тет. Территория дворца была оцеплена.

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