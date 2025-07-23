ТАСС: Переговоры России и Украины завершились

Россия и Украина завершили переговоры в Стамбуле. Об этом сообщил источник ТАСС.

Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины начался около 20:30 по московскому времени во Дворце Чираган и продлился порядка 40 минут.

Кроме того, собеседник агентства уточнил, что встреча Москвы и Киева, посвященная урегулированию конфликта на Украине, завершится в среду, 23 июля, и не будет продолжена в четверг.

«Раунд завершен, продолжения не будет», — сказал он.

Ранее стало известно, что главы делегаций России и Украины на переговорах Владимир Мединский и Рустем Умеров проводили встречу тет-а-тет. Территория дворца была оцеплена.