Российский пенсионер получил восемь лет колонии после конфликта с соседом

В Петропавловск – Камчатском осудили мужчину за убийство соседа

В Петропавловск – Камчатском осудили мужчину за расправу над соседом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, в конце декабря 2025 года 72-летний местный житель на фоне длительного бытового конфликта с 55-летним соседом взял нож и в подъезде нанес пострадавшему не менее 15 ударов в жизненно-важные органы.

Вину мужчина не признал и отрицал свою причастность к произошедшему.

Государственный обвинитель предоставил суду убедительные доказательства преступления и доводы осужденного опровергнуты.

Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, также удовлетворил иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин спрятал жену в колодец и пытался сжечь тещу.