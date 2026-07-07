Россиянин спрятал жену в колодец и пытался сжечь тещу

В Курской области осудят мужчину за убийство жены и тещи

В Курской области осудят мужчину за двойную расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в ноябре 2025 года 73-летний мужчина, который регулярно пил, около дома в поселке Коренево избил 60-летнюю супругу, недовольную его запоями. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемый избил еще и 89-летнюю тещу. Повреждения также оказались фатальными. После этого мужчина на своей машине перевез тело жены в жилой сектор и выбросил в канализационный колодец. Тещу он вывез на обочину автодороги и попытался сжечь.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Он обвиняется по статье 105 («Убийство двух или более лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянка с особой жестокостью расправилась с 12-летним сыном.