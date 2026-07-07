Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:13, 7 июля 2026Силовые структуры

Россиянка с особой жестокостью расправилась с 12-летним сыном

В Приамурье СК возбудил дело в отношении матери, жестоко убившей своего ребенка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Приамурье возбудили уголовное дело в отношении матери за расправу над своим сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщина подозревается по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Ее задержали, решается вопрос о заключении под стражу.

Как стало известно ТАСС, мальчику было 12 лет. Его тело нашли 6 июля.

Ранее сообщалось, что в Кызыле пропала еще одна 15-летняя школьница.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов предложил максимальную эскалацию конфликта с Россией

    Буданов назвал сроки возобновления отношений Украины и России

    Российские военные рассказали о бегстве украинских пограничников из Копани

    Пугачева спрятала элитную квартиру в Майами от американских санкций на трасте дочери

    Командир «Ахмата» оценил безвозвратные потери ВСУ за время СВО

    Минобороны выпустило заявление о массированном ударе ВСУ по России

    Буданов высказался о референдуме по мирному соглашению с Россией

    Российские военные нанесли удары по АЗС в подконтрольной ВСУ части ДНР

    Беспилотную опасность объявили в граничащей с Россией республике

    США выступили с призывом к Китаю после запуска баллистической ракеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok