Россиянка с особой жестокостью расправилась с 12-летним сыном

В Приамурье СК возбудил дело в отношении матери, жестоко убившей своего ребенка

В Приамурье возбудили уголовное дело в отношении матери за расправу над своим сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Женщина подозревается по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Ее задержали, решается вопрос о заключении под стражу.

Как стало известно ТАСС, мальчику было 12 лет. Его тело нашли 6 июля.

Ранее сообщалось, что в Кызыле пропала еще одна 15-летняя школьница.