Известного музыканта не стало в 36 лет при загадочных обстоятельствах

В США известный кантри-музыкант Энтони Энрикес умер при загадочных обстоятельствах

В США известного кантри-музыканта Энтони Энрикеса не стало в 36 лет при загадочных обстоятельствах. Об этом пишет Daily Star.

О смерти музыканта сообщил 10 июня представитель похоронного бюро. Никакой информации о причинах и месте случившегося нет до сих пор. Как пишет Daily Star, Энрикес продолжал выступать до 2022 года как сольный артист, но новых песен не выпускал. Известно, что музыкант тяжело переживал уход отца, которого не стало в 2018 году.

В 2012 году Энрикес вместе с Логаном Стэмфордом основали дуэт Shotgun Rider. Их первый альбом вышел в 2015 году, а песни Dance or Drink и It Won't Matter Anyway набрали несколько миллионов прослушиваний в сети. Следующий альбом 2018 года был еще более успешным. Однако в 2019 году дуэт, который считался одним из самых популярных в Техасе, распался.

Ранее сообщалось, что в США знаменитый кантри-певец Ронни Боуман попал в смертельную аварию на мотоцикле. Музыкант был известен совместной работой со многими звездами, включая Криса Стэплтона, Лоретту Линн и Джона Фогерти и другими.