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07:06, 8 июля 2026Бывший СССР

ВСУ перебросили под Волчанск неподготовленных мобилизованных

РИА Новости: ВСУ перебросили в Волчанский район неподготовленных мобилизованных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украинское командование направило в Волчанский район Харьковской области мобилизованных военнослужащих 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), не прошедших необходимую подготовку, в попытке удержать поселок Белый Колодезь. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Командование ВСУ перебросило на данный участок фронта не завершивших базовую военную подготовку мобилизованных солдат 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — заявил источник агентства, добавив, что Белый Колодезь является основным логистическим центром Волчанского района в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что переброшенные под Волчанск для нанесения ударов по территории РФ украинские операторы БПЛА понесли потери. Тогда речь шла о бойцах 428-го отдельного батальона сил беспилотных систем войск ВСУ.

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