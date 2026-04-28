Астроном предупредил об опасном сближении Земли с «Богом хаоса»

Астроном Язев: Опасное сближение Апофиса с Землей может быть через 100 лет

Опасное сближение астероида Апофис, известного как «Бог хаоса», с Землей может быть через 100 лет, предупреждает ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист прокомментировал данные НАСА о том, что в ближайшие 100 лет Апофис точно не столкнется с Землей. «Проблема в том, что больше, чем на 100 лет прогнозировать сложно. Сближения происходят регулярно и при каждом сближении с Землей гравитационное воздействие нашей планеты немного изменяет параметры орбиты Апофиса», — сказал ученый.

Астроном допустил, что через 100 лет может состояться опасное сближение астероида и планеты.

Ранее Язев сообщил, что астероид Апофис приблизится к Земле на расстояние 32 тысячи километров и пройдет над территорией России 13 апреля 2029 года.

В сентябре издание SpaceNews сообщило, что китайские ученые предложили отправить миссию к приближающемуся к Земле астероиду Апофис.