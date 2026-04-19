Крупный астероид «Бог хаоса» пролетит над Россией

Астероид Апофис, который также называют «Богом хаоса», приблизится к Земле на расстояние 32 тысячи километров и пройдет над территорией России 13 апреля 2029 года. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что явление будет заметно даже невооруженным глазом, но с биноклем видимость улучшится. Особенно хорошо смогут его рассмотреть жители Томска, Омска, Новосибирска, Красноярского края, Якутии и Камчатки.

Ранее китайские ученые предложили отправить к Апофису миссию. Эта инициатива предполагает размещение в районе первой точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L1) пары малых спутников.