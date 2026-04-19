23:31, 19 апреля 2026

«Бог хаоса» пролетит над Россией

Крупный астероид «Бог хаоса» пролетит над Россией
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Астероид Апофис, который также называют «Богом хаоса», приблизится к Земле на расстояние 32 тысячи километров и пройдет над территорией России 13 апреля 2029 года. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что явление будет заметно даже невооруженным глазом, но с биноклем видимость улучшится. Особенно хорошо смогут его рассмотреть жители Томска, Омска, Новосибирска, Красноярского края, Якутии и Камчатки.

Ранее китайские ученые предложили отправить к Апофису миссию. Эта инициатива предполагает размещение в районе первой точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L1) пары малых спутников.

    Последние новости

    «Бог хаоса» пролетит над Россией

    Симоньян дала совет больным раком женщинам

    Нетаньяху заявил о «новых событиях» в конфликте с Ираном

    Стало известно о смерти еще одной исследовательницы НЛО

    Рассекречен iPhone с уникальной камерой

    Россиянам назвали способы защиты от подглядывающих в смартфоны мошенников

    Названа возможная зарплата Овечкина по новому контракту в НХЛ

    ОАЭ обратились к США с одной просьбой

    Россиянин согласился шпионить за женщиной за деньги и поплатился

    В Германии заметили сокращение прошений украинцев об убежище

    Все новости
