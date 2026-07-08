Звезда «Содержанок» лишилась зуба и запечатлела себя на видео

Российская актриса Елизавета Шакира показала внешность без переднего зуба

Российская актриса, звезда сериала «Содержанки» Елизавета Шакира лишилась зуба и запечатлела себя на видео. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя артистка предстала перед камерой в черном пиджаке и с собранными в небрежную укладку волосами. При этом она улыбнулась, показав внешность без переднего зуба.

«Здравствуйте, меня зовут Лиза Шакира. Я актриса, вы можете меня знать по таким проектам, как "Контейнер", "Нулевой пациент", "Игра навылет", "Мажор". Буду рада сняться в ваших проектах», — иронично заявила Шакира, демонстрируя отсутствие резца.

В мае Баста потерял зуб на концерте. 46-летний артист признавался, что однажды выступал перед публикой и задел микрофоном временный зуб, в результате чего он выпал на пол.