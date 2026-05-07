Баста потерял зуб на концерте

Рэпер Баста рассказал, как потерял зуб во время концерта и допел без него
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, потерял зуб во время собственного концерта. Об этом он рассказал в подкасте «По каверочку» на YouTube.

46-летний артист признался, что однажды выступал перед публикой и задел микрофоном временный зуб. В результате резец выпал на пол, и певцу пришлось спрятать его в карман.

«Смешная была история. Это шестая песня концерта. У меня одна мысль: главное, не потерять зуб, потому что мне надо его вернуть на место. Я глазами увидел его, присел, но весь концерт допел. Разницы не заметил никто», — уточнил он.

Ранее в мае стоимость брекетов россиянки удивила пользователей сети. СММ-специалист Светлана Дементьева из Москвы предполагала, что стоимость лечения составит около 200 тысяч рублей. Однако ей выставили счет на сумму 847 тысяч рублей.

