Стоимость брекетов россиянки удивила пользователей сети

СММ-специалист Светлана Дементьева из Москвы показала стоимость ортодонтического лечения и удивила пользователей сети. Ролик и комментарии она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом dementeva_svetlana_ запланировала установку брекетов и посетила стоматологическую клинику. По ее словам, она предполагала, что стоимость лечения составит около 200 тысяч рублей. Однако ей выставили счет на сумму 847 тысяч рублей. «Держусь из последних сил, чтобы не открыть сбор на зубы», — посетовала россиянка.

Зрители также возмутились ценами в комментариях под постом. «Ортодонты думают, что мы миллионеры», «Пожалуй, уйду из жизни с кривыми», «Офигеть цены», «Вы там "Ладу-Гранту" купили?» — написали они.

Ранее в апреле молодежь принялась ставить брекеты с маркетплейсов на суперклей в домашних условиях. Ортодонт Анатолий Новосад пожаловался, что зумеры стали заказывать ортодонтические конструкции и самостоятельно устанавливать их на зубы.