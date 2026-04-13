Молодежь принялась ставить брекеты с маркетплейсов на суперклей в домашних условиях

Ортодонт Анатолий Новосад пожаловался, что молодежь принялась самостоятельно устанавливать брекеты, купленные на маркетплейсе. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам врача, зумеры стали заказывать ортодонтические конструкции и ставить их на зубы с помощью суперклея в домашниях условиях. При этом представители поколения Z демонстрируют результаты до и после установки брекетов, восхищаясь эффектом. Доктор призвал родителей обратить внимание на детей и контролировать подобные покупки.

«Ребята, ну зачем? Брекеты — это не наклейки на телефон. Это сложная медицинская конструкция, которая требует диагностики, КТ, расчетов, контроля и постоянной коррекции специалистом. Самостоятельная установка в ванной на суперклей — это гарантированно испорченные зубы, поврежденная эмаль, неправильный прикус и куча денег на переделку», — посетовал Новосад.

В марте подростки начали стучать себе по лицу молотком ради идеальной внешности. Так называемый тренд bonesmashing («дробление костей») стал популярен благодаря «шкале PSL», которую придумали зумеры для оценки внешности.