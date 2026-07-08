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06:55, 8 июля 2026Россия

В России появится вакцина от аллергии на кошек и собак

Врач Рябова: Сеченовский университет создает первые вакцины от аллергии на кошек и собак
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Сеченовский университет разрабатывает первые вакцины от аллергии на кошек и собак. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила сотрудник лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины вуза, врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.

Рябова уточнила, что сейчас лаборатория иммунопатологии Института молекулярной медицины ожидает клинических исследований вакцины от аллергии на кошек. Вакцина от аллергии на собак находится на стадии активной разработки.

Ранее в России завершились доклинические испытания вакцины от глиобластомы — рака мозга. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

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