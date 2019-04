В сети назвали позором победу дочери Алсу в «Голосе»

Пользователи интернета разругали выступления дочери Алсу Микеллы Абрамовой в финале и суперфинале шестого сезона музыкального шоу «Голос». Ее победу назвали купленной, а сами номера — позором. Телезрители оставили комментарии под видеозаписями, опубликованными на YouTube.

«Жалко других детей. Их откровенно слили. Победили деньги в очередной раз», — написал один из пользователей. «Позорище!!!!! Никогда еще в детском "Голосе" так не рулили деньги», — согласился другой.

«Сколько денег отвалили родители за суперфинал? Позор!», — отмечает третья. «Просто хочется ругаться матом!!!! Пара чистых нот, низы никакие. Как можно у талантливых детей воровать победу????», — сокрушается еще один комментатор.

Другие критикуют решение Алсу отправить дочь на конкурс.

«Алсу, что ты сделала? Ты сейчас хлебнешь все сполна в комментах. Не жаль дочку?» — отмечает одна из пользователей. «Сегодня семья Алсу купила похороны проекта "Голос. Дети". Ну туда и дорога продажному конкурсу», — констатирует другая.

Финал и суперфинал шестого «Голоса» состоялся 26 апреля. Абрамова исполнила песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).

