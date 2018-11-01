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Умерла звезда шоу «Голос»

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Звезда первого сезона американской версии шоу «Голос» Беверли Макклеллан (Beverly McClellan) умерла от рака 30 октября. Женщине было 49 лет, сообщает The People.

В марте 2018 года врачи диагностировали у Макклеллан рак эндометрия — злокачественную опухоль внутреннего слоя матки. Болезнь обнаружили лишь на третьей стадии, когда она уже распространилась на толстую кишку, мочевой пузырь и кишечник.

Жена звезды «Голоса» Моника рассказала, что Макклеллан умерла в окружении близких.

«Мы разделили с ней прекрасные последние дни. Спасибо всем, кто нас поддерживал, Мы ценим всю вашу любовь и положительные эмоции, которые вы нам отправляли», — написала Моника на своей странице в Facebook.

Беверли Макклеллан прославилась в 2011 году. На шоу она запомнилась судьям благодаря исполнению песни Piece of My Heart. Тогда сразу два члена жюри — Адам Левин и Кристина Агилера — повернули кресла. В итоге певица дошла до финала первого сезона, но уступила победу другому участнику, Хавьеру Колону (Javier Colon).

Ранее стало известно о смерти легендарного британского телеведущего Джеффри Хейса. Мужчина прославился в 70-ых годах благодаря участию в детском телешоу Rainbow.

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