Умер ведущий легендарного детского телешоу

Английский ведущий и актер Джеффри Хейс (Geoffrey Hayes) скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает The Metro.

Менеджер телеведущего Фил Дейл (Phil Dale) рассказал, что Хейс умер в госпитале в окружении своего сына и жены. Дейл от имени семьи выразил благодарность фанатам Хейса, однако менеджер отказался комментировать причины смерти телезвезды.

«Мы были бы признательны, если в это самое трудное время семья позволит себе конфиденциальность», — заявил Дейл в разговоре с журналистами.

Хейс прославился благодаря детскому телешоу Rainbow («Радуга», английский аналог «Улицы Сезам»), признанному самым популярным среди британских детей и заслужившему статус легендарного. Мужчина вел передачу с 1973-го по 1992 год. Кроме того, в 70-х годах мужчина снялся в популярном британском телесериале Z-Cars (Автомобили Z).

После того, как «Радугу» перестали снимать, Хейс не смог найти новую работу на телевидении, подрабатывал в супермаркете и таксовал, а позднее стал таксистом. Он признавался, что спустя годы люди узнавали его на улицах и благодарили за детское шоу. «Это были двадцать лет счастья», — говорил ведущий.

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