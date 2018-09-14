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Беременная блогер погибла во время родов

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Ванесса Фернандес Аранго

30-летняя блогер из Испании Ванесса Фернандес Аранго (Vanessa Fernandez Arango) скончалась во время экстренного кесарева сечения. Как сообщает таблоид Daily Mail, причиной смерти женщины стал сердечный приступ.

Испанка находилась на 38-й неделе беременности. Ее госпитализировали после жалоб на недомогание и обморок. Медики приняли решение сделать ей операцию, вызвав экстренные роды. Во время хирургического вмешательства у Аранго остановилось сердце.

Муж блогера сообщил, что ребенка удалось спасти. «Это муж Ванессы. Они провели неотложное кесарево. Ребенок находится в реанимации. Ванесса умерла», — написал он на ее странице.

Аранго стала популярной благодаря своему откровенному блогу vanefergo87, где рассказывала о проблемах со здоровьем и безуспешных попытках забеременеть. Некоторое время назад они с мужем решились на ЭКО, которое привело к долгожданному результату.

В своем блоге испанка охарактеризовала новость о скором пополнении в семье как «конец страданий». Всю беременность женщина подробно отчитывалась о своем самочувствии перед подписчиками. На данный момент ее аккаунт vanefergo87 удален.

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