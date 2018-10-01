Популярный видеоблогер скончался от рака

Популярный британский видеоблогер Дэниель Томас (Daniel Thomas), более известный под псевдонимом PeeWeeToms, скончался от рака 28 сентября. Об этом сообщили его родственники.

В роликах мужчина рассказывал о борьбе с редкой формой рака легких — саркоматоидной карциномой. Болезнь обнаружили в 2015 году, с тех пор блогер регулярно делился с подписчиками новостями о своем состоянии. В конце сентября Томас рассказал, что его самочувствие серьезно ухудшилось: метастазы распространились по всему телу.

«Ужасно объяснять людям из внешнего мира, как я себя чувствую. Это невозможно показать», — говорил блогер в одном из последних видео.

Родственники Томаса поблагодарили его аудиторию за поддержку и объявили, что в будущем на канале иногда будут выходить ролики, включая некоторые «сюрпризы», подготовленные блогером до его смерти.

На канал PeeWeeToms подписано более 150 тысяч человек. Все его ролики собрали более 11 миллионов просмотров.

В начале сентября скончалась фешен-блогер из Доминиканской Республики Кирзайда Родригес, которая около двух лет боролась с раком желудка.

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