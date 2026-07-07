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17:51, 7 июля 2026Наука и техника

Индонезия отказалась от истребителя KF-21

Индонезия отказалась от совместной с Южной Кореей разработки истребителя KF-21
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: AnShmat / wikipedia

Индонезия отказалась от совместных с Южной Кореей разработки и производства истребителя KF-21. Об этом сообщает Defense News.

Изначальное соглашение между Сеулом и Джакартой, заключенное в 2015 году, предполагало, что Индонезия покроет 20 процентов стоимости разработки перспективного самолета. К настоящему времени, как пишет издание, в полном объеме договоренность не реализована из-за задержек в платежах и обвинений в краже конфиденциальных данных.

Издание пишет, что Индонезия как может купить KF-21 в готовом виде у Южной Кореи, так и выбрать других поставщиков новых самолетов.

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В марте агентство Yonhap рассказало, что компания Korea Aerospace Industries (KAI) начала массовое производство новых истребителей KF-21.

В июле 2022 года агентство Bloomberg, ссылаясь на агентство оборонных разработок Министерства национальной обороны Южной Кореи, сообщило, что прототип перспективного многофункционального истребителя KF-21 поколения 4++ выполнил первый полет.

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