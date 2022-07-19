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Конкурент Су-75 и F-35 из Южной Кореи впервые взлетел

Южнокорейский истребитель KF-21, считающийся конкурентом Су-75 и F-35, впервые взлетел

Кадр: 뉴스사천 / YouTube

Прототип перспективного многофункционального истребителя KF-21 Boramae поколения 4++ выполнил первый полет, сообщает Bloomberg, ссылаясь на агентство оборонных разработок Министерства национальной обороны Южной Кореи.

Испытания самолета проводились в аэропорту Сачхон в городе Чинджу на юго-востоке страны. В воздухе истребитель, который в Bloomberg сочли дешевым конкурентом американского F-35 Lightning II, находился полчаса.

В июле 2021 года американское издание The Drive допустило, что новый российский легкий тактический самолет Су-75 (Checkmate) на внешнем рынке может столкнуться с конкуренцией со стороны турецких и южнокорейских боевых самолетов.

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Отличительной особенностью KF-21 Boramae станет радар с активной фазированной антенной решеткой и способность разгоняться до скорости 1,81 числа Маха. Истребитель должен переносить до 7,7 тонны вооружений и иметь дальность полета (без дозаправки) до 2,9 тысячи километров. Каждый самолет получит пару американских двигателей General Electric F414-GE-400K. В Южной Корее будет производиться 65 процентов комплектующих для KF-21 Boramae, включая авионику, систему управления и радар. Впервые в воздух самолет поднимется в 2022 году. Разработка первоначальной версии истребителя завершится к 2026-му. К 2028 году Военно-воздушные силы Республики Корея планируют получить 40 единиц KF-21 Boramae. К 2032-му число самолетов достигнет 120. Стоимость программы KF-21 Boramae составляет 7,9 миллиарда долларов, 20 процентов из которых приходится на Индонезию.

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Иван Потапов
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