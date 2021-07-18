В США рассказали о трудностях российского клона американского F-35

Новый однодвигательный истребитель пятого поколения, который Россия может показать на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21), на внешнем рынке может столкнуться с конкуренцией со стороны турецких и южнокорейских боевых самолетов, рассказывает The Drive.

Комментируя первый снимок перспективного истребителя, американское издание допускает, что разработчики последнего будут придерживаться такого же «сбалансированного» подхода к стелс-характеристикам, как и создатели двухдвигательного Су-57. «Большой фактор здесь — деньги. России пришлось бы сделать очень трудный выбор, чтобы самостоятельно осуществить полную разработку и поставку этого самолета. Отсюда и сильный маркетинговый толчок для крупных экспортных партнеров, чтобы помочь компенсировать некоторые или даже все затраты», — уверяет The Drive.

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В июле украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express написало, что военный самолет, который «Ростех» планирует продемонстрировать на МАКС-21, будет однодвигательным истребителем — клоном американского F-35 Lightning II, доступным по цене для иностранных заказчиков.

В апреле южнокорейская корпорация Korea Aerospace Industries (KAI) показала прототип истребителя поколения 4++ KF-21 Boramae (в переводе с корейского — «Ястреб»), ранее известный как KF-X.

В сентябре 2020 года издание Defense News, ссылаясь на источник, сообщило, что Украина и Турция стремятся углубить свое военно-техническое сотрудничество, возможно, по программе истребителя Turkish Fighter X (TF-X), чему были посвящены переговоры, состоявшиеся в конце августа того же года в Анкаре.