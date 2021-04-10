Южная Корея показала истребитель поколения 4++

Южнокорейская корпорация Korea Aerospace Industries (KAI) показала прототип истребителя поколения 4++ KF-21 Boramae (в переводе с корейского — «Ястреб»), ранее известный как KF-X. Соответствующий ролик на YouTube опубликовал South Korean Military Channel, сообщает The Drive.

Впервые в воздух самолет поднимется в 2022 году. Разработка первоначальной версии истребителя завершится к 2026-му. К 2028 году Военно-воздушные силы (ВВС) Республики Корея планируют получить 40 единиц KF-21 Boramae. К 2032-му число самолетов достигнет 120.

Новые самолеты заменят F-4E Phantom II и F-5E/F Tiger II и дополнят F-35 Lightning II, F-15K Slam Eagle и F-16C/D. The Drive отмечает, что KF-21 Boramae не будет полностью малозаметным истребителем, а восполнит пробел между F-35 Lightning II и F-16C/D. Постепенно малозаметные характеристики нового самолета будут улучшаться.

В Южной Корее будет производиться 65 процентов комплектующих для KF-21 Boramae, включая авионику, систему управления и радар. Каждый истребитель получит пару американских двигателей General Electric F414-GE-400K.

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Стоимость программы KF-21 Boramae составляет 7,9 миллиарда долларов, 20 процентов из которых приходится на Индонезию.

Издание пишет, что к 2030 году Южная Корея планирует стать седьмой по величине авиационной индустрии державой в мире.

В сентябре 2020 годa ТАСС, ссылаясь на южнокорейское агентство оборонного развития, сообщил, что Республика Корея начала сборку прототипа многоцелевого истребителя KF-X.

Согласно открытым сведениям, KF-X относится к истребителям поколения 4++. Отличительной особенностью корейского самолета станет радар с активной фазированной антенной решеткой и способность разгоняться до скорости 1,81 числа Маха. Истребитель должен переносить до 7,7 тонны вооружений и иметь дальность полета (без дозаправки) до 2,9 тысячи километров.