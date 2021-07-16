«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021

Госкорпорация «Ростех» опубликовала в Facebook фото самолета, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021. На кадрах воздушное судно закрыто черным чехлом, а подпись гласит «Wanna see me nacked?» (дословно «Хочешь увидеть меня раздетым?» — прим. Ленты.ру)

Как отмечает ТАСС, на снимке представлен перспективный и первый российский однодвигательный истребитель. Он сможет летать на сверхзвуковых скоростях, его с трудом можно обнаружить при помощи радиолокации.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная компания (ОАК, является частью госкорпорации «Ростех») представит на авиасалоне в первый день его работы принципиально новый российский военный самолет.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в городе Жуковском Московской области.

