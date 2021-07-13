На МАКС-2021 представят принципиально новый российский военный самолет

Объединенная авиастроительная компания (ОАК, является частью госкорпорации «Ростех») представит на Межународный авиационно-космический салон в первый день его работы принципиально новый российский военный самолет. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», — заявили в госкорпорации.

Там подчеркнули, что Россия — одна из немногих стран мира, которая обладает технологиями производственных циклов перспективных авиационных комплексов. Для освещения проекта и обратного отсчета до премьеры была создана отдельная интернет-страница.

В 2021 году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в городе Жуковском Московской области.

Ранее стало известно, что в России создадут двухместный вариант истребителя пятого поколения Су-57 для продажи за рубеж. Ожидается, что к 2028 году на вооружение российской армии поступит 76 единиц Су-57. Потенциальные иностранные заказчики сначала будут смотреть, как ведет себя то или иное оружие на практике, и, чтобы расширить возможный спрос, Министерство обороны РФ и КБ «Сухого» планируют изготовить экспортный вариант истребителя с кабиной для двух пилотов.