Россия вооружится всего двумя Су-57 вместо четырех

Воздушно-космические силы (ВКС) России в 2021 году получат два истребителя пятого поколения Су-57, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.

«До конца 2021 года Вооруженным силам Российской Федерации будут переданы второй и третий серийные самолеты пятого поколения Су-57», — сказал собеседник.

По его словам, «как и первый серийный истребитель, машины поступят на испытания в Государственный летно-испытательный центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске». Источник добавил, что изначально в 2021 году планировалось передать Минобороны четыре Су-57.

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В июне ветеран Корпуса морской пехоты США Алекс Холлингс (Alex Hollings) в блоге Sandboxx назвал Су-57 худшим в мире истребителем пятого поколения.

В декабре 2020 года ВКС России получили первый серийный Су-57.

В декабре 2019 года разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.

К 2028 году ВКС России должны получить 76 единиц Су-57.