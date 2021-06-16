В России создадут экспортный Су-57 с кабиной для двоих пилотов

В России создадут двухместный вариант истребителя пятого поколения Су-57 для продажи за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

По словам Борисова, у ряда стран имеется интерес к этой машине, который с каждым годом начнет возрастать по мере того, как ВКС будет получать самолеты. Ожидается, что к 2028 году на вооружение российской армии поступит 76 единиц Су-57. Потенциальные иностранные заказчики сначала будут смотреть, как ведет себя то или иное оружие на практике, и, чтобы расширить возможный спрос, Министерство обороны РФ и КБ «Сухого» планируют изготовить экспортный вариант истребителя с кабиной для двух пилотов.

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что в настоящее время по вопросам приобретения Су-57 ведутся переговоры с несколькими странами, в частности, из Юго-Восточной Азии. Какие именно страны интересуются истребителем, Михеев не уточнил. Cогласно журналу Military Watch, клиентами могут стать Казахстан, Эфиопия, Египет, Мьянма и Малайзия. По мнению американского издания The National Interest, интерес к российским самолетам также имеют Алжир, Вьетнам, Индия, Китай и Турция. В декабре 2019 года сообщалось, что Алжир уже заключил контракт на покупку 14 российских истребителей пятого поколения Су-57Э.

В декабре 2019 года стало известно, что разбился Су-57, который должен был стать первым серийным истребителем пятого поколения, принятым на вооружение ВКС России.