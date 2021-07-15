На МАКС-2021 впервые покажут ракету С-13Б повышенной эффективности

Концерн «Техмаш» впервые покажет на авиасалоне МАКС-2021 неуправляемую авиационную ракету С-13Б повышенной эффективности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В сообщении говорится, что ракета С-13Б изготовлена Новосибирским заводом искусственного волокна, она будет представлена в павильоне холдинга «Технодинамика».

Также уточняется, что ракета предназначена для поражения как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях и может насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра. Отмечается, что она может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная компания (ОАК, является частью госкорпорации «Ростех») представит на авиасалоне в первый день его работы принципиально новый российский военный самолет.

В этом году Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в городе Жуковском Московской области.

