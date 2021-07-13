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Россия покажет конкурента F-35

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Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Эксперт: новый российский истребитель будет конкурентом американскому F-35

Новый самолет, который «Ростех» пообещал показать на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21), будет конкурентом американскому истребителю F-35 Lightning II, передает ТАСС заявление исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева.

«Тизеры на английском языке, регионы, которые представляют пилоты в опубликованном "Ростехом" видеоролике, — все это указывает на то, что отечественный легкий истребитель вступает в борьбу с американским F-35 на внешних рынках», — сказал эксперт.

По его словам, демонстрация самолета на МАКС-2021 произведет эффект разорвавшейся бомбы.

В июле «Ростех» сообщил, что Объединенная авиастроительная компания (ОАК) представит на МАКС-21 в первый день его работы принципиально новый российский военный самолет.

В июне вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в России создадут двухместный вариант истребителя пятого поколения Су-57 для продажи за рубеж.

В январе Кристофер Миллер, занимая должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II «куском дерьма».

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