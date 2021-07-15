На Украине российский Су-57 назвали «с треском проигравшим» американскому F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 «с треском проиграл» американскому F-35 Lightning II, утверждает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

Причинами этого в публикации называются, в частности, недостаточное количество Су-57, высокая стоимость обслуживания двухдвигательных самолетов (по сравнению с однодвигательными) и отсутствие у серийного Су-57 двигателя второго этапа. «Максимальная тяга русского изделия: 11 000 килограмм-сил и 18 000 килограмм-сил на форсаже, американского — 13 000 килограмм-сил и на форсаже — 19 500 килограмм-сил», — уверяет агентство.

Defense Express допускает, что военный самолет, который «Ростех» планирует продемонстрировать на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21), будет однодвигательным истребителем — клоном американского F-35 Lightning II, доступным по цене для иностранных заказчиков. Согласно агентству, госкорпорация «покажет, скорее всего, максимум полноразмерный макет своего нового истребителя».

Согласно американскому изданию The Drive, на МАКС-21 будет представлен новый беспилотник или, что более вероятно, однодвигательный истребитель.