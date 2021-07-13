В США объяснили опубликованное создателем Су-57 изображение парящего коня

The Drive заявил, что твит ОАК указывает на создание Россией нового летательного аппарата

Публикация Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) в Twitter изображения с парящим шахматным конем может указывать на создание Россией нового летательного аппарата, который будет показан на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21), объясняет The Drive.

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«ОАК может намекать, что собирается раскрыть какой-то ранее неопознанный летающий объект, пилотируемый или беспилотный, хотя космический корабль тоже представляется возможным», — допускает американское издание.

The Drive напоминает, что в ОАК созданы, в частности, истребители семейства Су, например, Су-57, и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Издание допускает, что на МАКС-21 Россия представит новый беспилотник или, что более вероятно, однодвигательный истребитель.

В июле «Ростех» сообщил, что ОАК представит на МАКС-21 в первый день его работы принципиально новый российский военный самолет.

В июне вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в России создадут двухместный вариант истребителя пятого поколения Су-57 для продажи за рубеж.