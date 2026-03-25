Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:27, 25 марта 2026Наука и техника

В Южной Корее начали массовое производство истребителей KF-21

Южнокорейская KAI начала массовое производство истребителей KF-21
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chris Jung / Nurphoto / Getty Images

Компания Korea Aerospace Industries (KAI) начала массовое производство новых истребителей KF-21 Boramae поколения 4++. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Истребители KF-21, разработанные по нашей собственной технологии и построенные нашими собственными руками, наконец-то выпускаются на рынок», — заявил президент Республики Корея Ли Чжэ Мен на церемонии, которая прошла в штаб-квартире KAI в городе Сачхон.

Он добавил, что Сеул будет развивать успех KF-21, чтобы войти в четверку ведущих оборонных держав мира. По словам президента, производство самолета даст импульс для конкуренции с мировыми экспортерами оружия. В частности, Южная Корея планирует подписать соглашение о поставке 16 Boramae в Индонезию.

Материалы по теме:
Бюджетный убийца США испытали «истребитель шестого поколения»
Бюджетный убийцаСША испытали «истребитель шестого поколения»
21 сентября 2020
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021

Программу разработки KF-21 запустили в 2015 году. Военные хотели получить сверхзвуковой истребитель местного производства для замены устаревших F-4 и F-5 производства США. Двухдвигательный самолет развивает скорость до 1,81 числа Маха. KF-21 оснащен современным радаром с активной фазированной антенной решеткой.

В феврале 2024 года стало известно, что южнокорейские самолеты T-50 и KF-21 получат ракеты Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) для поражения воздушных целей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил по американскому авианосцу «Авраам Линкольн»

    Появились подробности о нападении с ножом на девушку в день рождения

    Стало известно о смертельном ДТП с участием высокопоставленного российского чиновника

    Москвичам назвали срок исчезновения снега

    Названа причина искаженного представления Трампа о конфликте с Ираном

    Тренер сборной Мали рассказал о пропуске лидерами команды матча с Россией

    В Раде призвали готовиться к ударам Ирана по Украине

    Шансы восстановить движение судов в Ормузском проливе в ближайшие недели оценили

    Раскрыт простой способ визуально омолодиться на десяток лет без пластики

    В Южной Корее начали массовое производство истребителей KF-21

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok