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18:25, 21 февраля 2024Наука и техника

Южнокорейские истребители получат немецкие ракеты IRIS-T

Южнокорейские боевые самолеты FA-50 и KF-21 получат немецкие ракеты IRIS-T

Фото: Chung Sung Jun / Getty Images

Двухместный сверхзвуковой учебно-боевой реактивный самолет T-50 Golden Eagle и истребитель поколения 4++ KF-21 получат ракеты Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T). Об этом сообщает Defense News.

Меморандум о взаимопонимании подписан южнокорейской и немецкой сторонами — компаниями Korea Aerospace Industries и Diehl Defense — в ходе авиашоу, проходящего с 20 по 23 февраля в Сингапуре.

Ранее издание сообщило, что Южная Корея начала серийное производство истребителей поколения 4++ KF-21. Всего в 2024 году южнокорейская сторона планирует выпустить 40 самолетов. Проектирование и производство KF-21 должно завершиться в 2026-м.

В июле 2022-го прототип KF-21 выполнил первый полет.

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      Иван Потапов
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