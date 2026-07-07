Раскрыты подробности о заставившей ребенка на коленях целовать ей ноги москвичке

Заставившую мальчика на коленях целовать ее ноги москвичку могут поставить на учет

Заставившая мальчика на коленях целовать ее ноги москвичка оказалась его матерью. Подробности о жительнице столицы раскрыла детский омбудсмен Ольга Ярославская, передает РИА Новости.

Женщине 34 года. После произошедшего будет созвано заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будет рассмотрен вопрос о постановке семьи на профилактический учет. «Дальнейшую оценку произошедшему дадут компетентные органы», — обозначила Ярославская.

По словам омбудсмена, семье необходима поддержка профессионалов для укрепления детско-родительских отношений. Она подчеркнула, что никакие методы воспитания не должны унижать человеческое достоинство. «Специалисты могут помочь матери найти более эффективные и бережные способы воспитания», — заключила Ярославская.

Ранее в сети был опубликован ролик, на котором видно, как женщина с коляской и маленьким ребенком остановила мальчика на велосипеде. Во время нравоучений она заставила ребенка встать на колени и поцеловать ее ступни.