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18:02, 7 июля 2026Россия

Раскрыты подробности о заставившей ребенка на коленях целовать ей ноги москвичке

Заставившую мальчика на коленях целовать ее ноги москвичку могут поставить на учет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom

Заставившая мальчика на коленях целовать ее ноги москвичка оказалась его матерью. Подробности о жительнице столицы раскрыла детский омбудсмен Ольга Ярославская, передает РИА Новости.

Женщине 34 года. После произошедшего будет созвано заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будет рассмотрен вопрос о постановке семьи на профилактический учет. «Дальнейшую оценку произошедшему дадут компетентные органы», — обозначила Ярославская.

По словам омбудсмена, семье необходима поддержка профессионалов для укрепления детско-родительских отношений. Она подчеркнула, что никакие методы воспитания не должны унижать человеческое достоинство. «Специалисты могут помочь матери найти более эффективные и бережные способы воспитания», — заключила Ярославская.

Ранее в сети был опубликован ролик, на котором видно, как женщина с коляской и маленьким ребенком остановила мальчика на велосипеде. Во время нравоучений она заставила ребенка встать на колени и поцеловать ее ступни.

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