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15:45, 6 июля 2026Россия

Жительница Москвы заставила ребенка встать на колени и целовать ее ноги

В Москве женщина заставила ребенка встать на колени и целовать ее ноги
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

На северо-востоке Москвы женщина заставила ребенка встать на колени и целовать ее ноги. Этот момент попал на видео, ролик публикует Baza в Telegram.

По словам очевидцев, женщина с коляской и маленьким ребенком остановила мальчика, проехавшего мимо нее на велосипеде.

Как видно на опубликованных кадрах, во время нравоучений она заставила ребенка встать на колени и поцеловать ее ступни. Сразу после этого она отдала мальчику велосипед и отпустила его.

Жители района Алтуфьево попросили полицию разобраться в ситуации и дать ей правовую оценку.

Ранее в Красноярске оступившаяся прохожая набросилась на пытавшуюся помочь ей встать восьмилетнюю девочку и начала ее душить. Происшествие также попало на видео.

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