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17:54, 7 июля 2026Авто

Названы ускоряющие износ автомобиля летние привычки водителей

Автоэксперт Ерицян: Дальние поездки и быстрая езда изнашивают автомобиль летом
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Дальние поездки и быстрая езда приводят к быстрому износу автодеталей. Какие летние привычки водителей вредят машине, «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор Управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян.

Эксперт советует менять подход к обслуживанию машины в зависимости от сезона. Так, именно летом автомобиль используется интенсивнее, поэтому проверять уровень жидкостей, давления в шинах и состояние расходных материалов нужно чаще. Тем не менее летом многие водители предпочитают проводить техосблуживание только после поездки в отпуск, чем обеспечивают ускоренный износ деталей. Даже небольшие неисправности с системой охлаждения, тормозами или подвеской после долгой поездки перерастают в серьезные поломки, из-за чего расходы на ремонт становятся по итогу выше стоимости профилактической диагностики, которую можно было бы провести до выезда.

Летом кондиционер в машине включен на максимальной мощности практически без перерыва, а без периодического обслуживания компрессор и другие компоненты климатической системы могут изнашиваться быстрее, предупреждает Ерицян. Вдобавок работа кондиционера усиливает нагрузку на двигатель, в особенности в условиях плотного городского трафика и жары. Также необходимо регулярно очищать радиаторы от загрязнений и следить за состоянием шин. Такие, казалось бы, небольшие упущения накапливаются в течение сезона и заметно сокращают ресурс автомобиля, подчеркивает эксперт.

Ранее автолюбителям назвали первые признаки, по которым можно понять, что был залит некачественный бензин. Зачастую плохое топливо дает о себе знать рывками при разгоне, затрудненным запуском и нестабильной работой двигателя.

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