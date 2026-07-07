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17:56, 7 июля 2026Моя страна

Россияне раскрыли отношение к путешествиям с возлюбленными

97 процентов россиян считают, что совместный отпуск может привести к расставанию
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Большинство россиян воспринимают первую поездку с возлюбленными как проверку отношений. Их мнение о совместных путешествиях раскрыто в исследовании сервисов Onlinetours и «Мамба», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, 97 процентов опрошенных считают, что отпуск вместе вполне может привести к расставанию. 70 процентов женщин воспринимают такие поездки как способ выявить «красные флаги» партнера, среди мужчин такое мнение разделяют 54 процента. Еще 30 процентов представителей сильного пола отмечают, что совместное путешествие значительно сближает пару.

«Первое совместное путешествие россияне воспринимают прежде всего как возможность лучше узнать друг друга — так считают 47 процентов участников. Для 18 процентов приглашение в такую поездку является признаком серьезных намерений, и только для 15 процентов — романтическим жестом», — указано в исследовании.

Кроме того, аналитики выяснили, что 41 процент россиян готовы к поездке после нескольких свиданий. Еще 23 процента предпочитают дождаться начала официальных отношений или совместного проживания.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск внутри страны в 2026 году.

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