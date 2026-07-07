России вернули право проводить международные турниры

Глава ОКР Дегтярев заявил, что МОК вернул России право проводить международные турниры

В Олимпийском комитете России (ОКР) рассказали о возвращении России права проводить международные турниры. Слова главы организации Михаила Дегтярева приведены в его Telegram-канале.

Дегтярев написал, что Международный олимпийский комитет (МОК) снял запрет на проведение соревнований в стране. При этом МОК подчеркнул, что решение о проведении мероприятий и спортивных соревнований в России, приглашении российских чиновников, а также о разрешении демонстрации российской символики принимается на усмотрение каждой международной федерации.

Помимо этого, Дегтярев заявил об отмене проверок на нейтральность российских спортсменов. «Возвращение нашей страны в олимпийскую семью — зеленый свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов», — написал глава ОКР.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.